Angela von Cordier-Stiftung hält an Planung für ein stationäres Hospiz in Linz fest

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 15:43 Uhr

Dr. Münzel berichtete über den Stand der Planung und betonte, dass die Stiftung am Ziel, im ehemaligen Schwesternwohnheim am Linzer Krankenhaus ein stationäres Hospiz zu errichten, festhalte und die Planung weiter verfolge. Wolfgang Walter, der Vorsitzende des Fördervereins, sagte zu, das Projekt weiterhin zu unterstützen. Walter stellte in seinem Tätigkeitsbericht die ersten drei Jahre des Vereins als Erfolgsgeschichte heraus. Er berichtete über die zahlreichen Infoabende und die kulturellen Veranstaltungen, die der Verbreitung des Hospiz- und Palliativgedankens dienten, über die Gespräche mit lokalen Politikern, den Eingang hoher Einzelspenden und über eine stabil wachsende Mitgliederzahl.

Den Schwerpunkt für die kommende Zeit will der Förderverein, neben der Unterstützung des Projekts stationäres Hospiz, auf den Ausbau der palliativen Pflege in Altenheimen legen. Dazu hat der Förderverein mit Ralf Dötsch, dem Leiter des Seniorenheims der Verbandsgemeinde Linz, Janina Alfonso Ibanez, der Pflegedienstleitung des Heims, und Verbandsbürgermeister Hans-Günther Fischer über eine Verbesserung der palliativen Pflege in der Einrichtung gesprochen. Als Ergebnis wurde ein Fortbildungsprojekt für den Großteil der im Heim tätigen Fachkräfte vereinbart, das der Förderverein finanziert. Das Projekt soll dann auf seine Wirksamkeit hin ausgewertet und weiteren Seniorenheimen der Umgebung angeboten werden.

Die Vorstandswahlen ergaben die Wiederwahl des amtierenden Vorstands: Wolfgang Walter bleibt Erster Vorsitzender, Stefan Wester Stellvertretender Vorsitzender, Detlev Nonnen Schatzmeister, Dr. h. c. Roswitha Gottbehüt Schriftführerin und Beisitzerin und Dr. Hanna Kohl Beisitzerin.