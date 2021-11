Wandern im Gebhardshainer Land – An der Nister

Von Heimborn aus, an der Nister entlang, erreichten die Wanderer Ehrlich. Nach einer längeren Steigung am Waldrand entlang, weiter durch die Mörsbacher Ortsteile Wintershof, Niedermörsbach ging es zur Höhe über Obermörsbach. Bei der Rast an einer Sitzgruppe konnte rückblickend die Aussicht auf einen Teil der Kroppacher Schweiz genossen werden.

In Richtung Kundert wurde danach durch ein enges Seitental, vorbei an einer als Naturdenkmal ausgezeichneten mächtigen Eiche, der Ausgangspunkt nach etwa zehn Kilometern wieder erreicht. Die Einkehr bei Malepartus war für die 30 Teilnehmer, wie öfter in den vergangenen Jahren, etwas Besonderes.

Bericht von Franz-Rudolf Arndt.