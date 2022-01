Von Familien für Familien – Freusburger Kita verschenkt Wärme

In der Kindertagesstätte (Kita) Wirbelwind in Freusburg ist es alljährlicher Brauch auch an Weihnachten an die zu denken, denen es nicht so gut geht.

Wurden in den vergangenen Jahren die Kinder- und Jugendwohngruppe in Olpe, das Café Patchwork und Kinder mit Fluchterfahrung beschenkt, so richten sich in diesem Jahr die Geschenke an die Tafel der evangelischen Kirche in Betzdorf. Die von der Kita weihnachtlich gestaltete Tüten wurden im Vorfeld mit entsprechenden Hinweisen versehen, womit sie gefüllt werden können. Die Familien der Kita ließen sich nicht lange bitten – ruck zuck waren alle Tüten vergriffen und befüllt und fanden mit Hilfe des Elternausschusses noch vor Weihnachten den Weg zur Übergabe bei der Tafel. Alle Beteiligten hoffen einigen Menschen eine Freude bereitet zu haben und bedanken sich bei den Verantwortlichen der Tafel Betzdorf für ihre wertvolle Arbeit.