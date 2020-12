Volksbank Gebhardshain ehrt Jubilare

Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 07:29 Uhr

Laura Scontus, Kundenberaterin in der Geschäftsstelle Gebhardshain, feierte ihr 5-jähriges Betriebsjubiläum. Amrita Vogelsberg, Mitarbeiterin in der Kreditabteilung, kann auf eine 10-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Seit 25 Jahren sind Stefanie Böhmer, Mitarbeiterin im Rechnungs- und Meldewesen, und Frank Böhmer, Mitarbeiter des Raiffeisenmarktes, dem Unternehmen treu geblieben. Vor bereits 30 Jahren begann der berufliche Werdegang von Privatkundenberater Mike Nauroth. Jahrzehntelange Loyalität zum Unternehmen ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Darum ist es eine besondere Freude, Mitarbeiter im Unternehmen zu haben, die sich seit zahlreichen Jahren für Mitglieder und Kunden der Volksbank Gebhardshain kompetent engagieren.