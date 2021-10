SV Breitscheidt wandert entlang der Sieg

Zunächst fuhr man mit dem Zug nach Au, wo die Gruppe durch zwei weitere Wanderer komplettiert wurde. Bei bestem Wanderwetter wurde dann zu Fuß gestartet. Gewandert wurde auf und ab entlang der Sieg in Richtung Rosbach. Jeweils am Ende der beiden größten Anstiege warteten schöne Ausblicke ins Siegtal sowie eine tolle Bewirtung. Am frühen Abend wurde dann in Rosbach das Ziel der Wanderung erreicht und mit einem vorzüglichen Essen im Gasthof Rolandseck ließen die Wanderer den Tag ausklingen. Abschließend kehrte man gut gesättigt und zufrieden mit dem Zug zurück nach Breitscheidt. Es war eine schöne Tour und der Verein hofft, dass bei der nächsten Auflage in 2022 wieder ein paar mehr Wanderer dabei sein werden.