Die integrative Sportgruppe hat derzeit etwa 50 Mitglieder und trifft sich jede Woche donnerstags zum Laufsport. Zurzeit wird nur in Zweiergruppen trainiert. In der Adventszeit wurde nun fleißig eingekauft, um die Tafel Wissen zu unterstützen. So können sich die Gäste der Tafel auf eine große Menge Lebensmittel und Dinge für den täglichen Bedarf freuen. Die Verantwortlichen der Tafel Wissen sagen: „Herzlichen Dank!“.