Naurother Kindergarten schmückt Weihnachtsbaum

"In diesem Jahr, in dem alles etwas anders ist und die Pamdemie-Einschränkungen uns allen zu schaffen machen, möchten die Kinder des Naurother Kindergartens uns eine Freude machen.

Sie haben den Gemeindlichen Weihnachtsbaum vor der Kirche mit selbstgebastelten Dekorationen geschmückt. In liebevoller Arbeit haben die Erzieherinnen mit den Kinder zusammen Herzen, Sterne und Lebkuchenmänner ausgeschnitten und mit guten Wünschen beklebt. Anschließend wurden die Schmuckstücke zum Schutz vor Regen und Schnee einlaminiert und von den Gemeindearbeitern Thomas und Hans-Werner aufgehängt.

Es ist in jedem Fall einen Besuch wert, sich die schöne Dekoration anzusehen und sich an den vielen guten Wünschen und Sprüchen zu erfreuen. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Kinder, Erzieherinnen und Gemeindearbeiter."

Bericht von Gabi Heidrich, Ortsbürgermeisterin