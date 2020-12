Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 16:05 Uhr

Birkenbeul

Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Am vergangenen Sonntag legten, aufgrund der strengen Corona-Regeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Ortsbürgermeister der Gemeinden Birkenbeul und Niederirsen gemeinsam Kränze am Ehrenmal auf dem Friedhof in Birkenbeul nieder.