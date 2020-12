Kindertagesstätte St. Nikolaus führte Projektwochen zum Thema 'Zirkus' durch

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 08:57 Uhr

Die Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kirchen schnupperte im Rahmen eines mehrwöchigen Projektes Zirkusluft.

Mindestens zweimal jährlich finden in der Kindertagesstätte St. Nikolaus Projektwochen statt, in denen die aktuellen Themen und Interessen der Kinder aufgegriffen werden. „Wir möchten etwas mit Tieren machen und uns verkleiden, weil bald Karneval ist“, lautete der Wunsch der Kinder. So entstand die Idee, die Projektwochen unter das Motto 'Zirkus' zu stellen.

In einer gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung konnten die Kinder, unter anderem anhand von Filmsequenzen, erste Zirkuseindrücke sammeln. Anschließend wurden täglich mehrere Workshops angeboten, an denen die rund 100 Kinder, je nach Interessenlage, teilnehmen konnten. Die Angebotspalette reichte von unterschiedlichsten Kreativangeboten über eine Zirkus-Bewegungslandschaft und ein 'Löwentheater' bis hin zu einem selbst erstellten Hörspiel über Zirkustiere.

An einem Vormittag stellte sich die ehemalige langjährige Leiterin der Kindertagesstätte, Astrid Brück, als „Leseoma“ zur Verfügung, um den Kindern die Geschichte von der „dummen Augustine“ vorzulesen. Glanzpunkt der Projektwochen war der Besuch von Clown Ingo (alias Jugendpfleger Ingo Molly), der die Kinder mit seinen Zirkuskünsten begeisterte und ihnen viel Raum ermöglichte, um mitzumachen und sich selber auszuprobieren.

Nachdem das Zirkusfieber so intensiv entfacht war, lag es nahe, auch die große Rosenmontagsparty unter dieses Motto zu stellen. Neben Zirkusspielen und -tänzen, einem Popcornstand und einem bunten Büfett durfte die Nikolaus-Kindertagesstätte mit großer Freude, nach mehrjähriger Pause, den HCC wieder begrüßen. Faszinierende Tanzeinlagen und eine Ansprache des Kinderprinzenpaares sorgten für tosenden Applaus und – natürlich – eine Einladung fürs nächste Jahr.