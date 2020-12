Junge Fachkräfte beenden erfolgreich ihre Ausbildung bei Westnetz

Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 15:30 Uhr

Bei einer kleinen Ehrung gratulierten die beiden Leiter der technischen Ausbildungswerkstatt, Andreas Petri und Manuel Berndes, und Sylva Dilling, Ausbildungsleiterin für die Industriekaufleute, sowie Ralf Kehl, Vorsitzender des Betriebsrates, den Nachwuchskräften zur erfolgreich bestandenen Prüfung.

„Die Ausbildung bei Westnetz war für mich ein idealer Start ins Berufsleben. Ich habe viel gelernt und konnte mich sehr gut weiterentwickeln. Durch die Ausbildung habe ich ein umfassendes theoretisches und praktisches Wissen in meinem Fachbereich gesammelt“, sagte Florian Dreyer, der seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Erfahrung teilen die drei weiteren Mit-Absolventen, die ihre Prüfungen ebenfalls erfolgreich bestanden haben. Alle freuen sich nun auf ihre weitere berufliche Tätigkeit bei Westnetz. Hier bieten sich noch viele spannende Themenfelder, in und an denen sie gerne aktiv mitwirken möchten. Westnetz hat allen Absolventen befristete Jahresverträge angeboten, damit sie erste Berufserfahrungen sammeln können.

Ralf Kehl ist von den Leistungen der Prüflinge beeindruckt und sagte: „Auf Ihre Ergebnisse können Sie stolz sein. Durch Ihr großes Engagement haben Sie dieses Ziel erreicht; gefördert und unterstützt von qualifizierten Ausbildern und Lehrern.“ Manuel Berndes, der die jungen Menschen über drei Jahre in der technischen Ausbildungswerkstatt begleitet hat, betonte die immense Bedeutung einer beruflichen Ausbildung als Grundlage für einen erfolgreichen Lebensweg: „Neben ihrem Wissen und ihren Kenntnissen haben die Auszubildenden auch Teamgeist, Engagement und nicht zuletzt den Spaß an der Arbeit erfahren. Das alles ermöglicht den jungen Menschen nicht nur einen guten Start in das Berufsleben, sondern auch eine ideale Grundlage zur Weiterbildung.“ Und er sagte weiter: „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, sich den ständig wandelnden Verhältnissen im Wirtschaftsleben anzupassen und den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden.“

Derzeit bildet Westnetz am Standort Siegen über 30 junge Menschen aus. Auch für das Ausbildungsjahr 2021 stellt Westnetz wieder attraktive Ausbildungsplätze als Elektroniker für Betriebstechnik und Industriekaufleute zur Verfügung. Interessenten richten ihre Bewerbungen bitte bis zum 30. September an die Westnetz GmbH, Personalmanagement, Sylva Dilling, Friedrichstr. 60, 57072 Siegen, bevorzugt aber online unter www.westnetz.de/karriere.