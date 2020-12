Horser Möhnen „Mokkatässjer“ blickten auf erfolgreiche Session zurück

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 09:29 Uhr

Ein buntes Programm, voll gespickt mit Tanzdarbietungen und Büttenbeiträgen, sorgte für gute Unterhaltung und Begeisterung bei Möhnen aus nah und fern. Im Vorprogramm glänzten die Minifunken der Karnevalsgesellschaft Horhausen, und Musikus Alexander Pott sorgte für gute Stimmung.

Das Hauptprogramm startete mit dem Einzug der bunten „Mokkatässjer“. Birgit Müller und Obermöhn Renate führten durch das Programm und dankten allen fleißigen Händen vor und hinter den Kulissen. Los ging es dann mit der Showtanzgruppe der Karnevalsgesellschaft Irlich, den 'Moonlight-Dancers'. Es folgten die Jugendfunken der Karnevalsgesellschaft Horhausen und schließlich die schönsten Männer von Willroth, die die Herzen der Damen höher schlagen ließen. Immer wieder schön anzusehen sind auch die Wernder Sunshines und die Funkengarde der Karnevalsgesellschaft Willroth.

In die Bütt stieg Möhne „Nicole“ und berichtete vom „Jedöns“, und die ehemaligen Möhnen überraschten mit ihrem Auftritt. Bauchrednerin Doris und Klausi aus Etscheid blödelten um die Wette und die Horser Möhnen zeigten in ihrem Beitrag, wie man „kölsch“ lernt. Die „Chicas Locas“ wirbelten zu Melodien der Neuen Deutschen Welle über die KDH-Bühne, und die Männertanzgruppe „Heidchenländer“ sorgte wieder für Beifallsstürme. Die „Sun Dancers“, erstmals in Horhausen, begeisterten mit ihrem Showtanz, und die „Horser Querschläger“ brachten Fanfarenklänge in die Narrhalla. Den Abschluss des Programms bildete schließlich die Funkengarde der Karnevalsgesellschaft Horhausen.