Gemeinsames Sporteln in der DRK Kita in Kirchen

Mit viel Freude beteiligte sich kürzlich die DRK Betriebskindertagesstätte des Krankenhauses in Kirchen am Tag der Bewegung in Rheinland Pfalz.

Das Land hatte alle Schulen und Kindertagesstätten aufgerufen, sich unter dem Motto „Eine Meile laufen und tolle Preise gewinnen“ sportlich zu engagieren. Ziel war es, eine Meile also 1,7 Kilometer oder 15 Minuten ohne Pausen im eigenen lockerem Tempo durchzulaufen. Iris Kämpflein, die Leiterin der Einrichtung und selbst sportbegeisterte Hobby-Triathletin, war von der landesweiten Aktion sofort begeistert, da ihr die Bewegung von Kindern auch im sonstigen Alltag sehr wichtig ist und sie sportliche Angebote für eine gesunden Entwicklung unabdingbar hält.

Ihr war es am Tag der Bewegung jedoch ein besonderes Anliegen, dass die Aktion keinesfalls leistungsorientiert abläuft, sondern vor allen Dingen die Freude an der gemeinsamen Bewegung kreativ geweckt wird. Zudem wollten die Kitamitarbeiter mit der Aktion zur Stärkung des Selbstwertgefühles der Kinder beitragen, indem man sich nämlich ein herausforderndes, realistisches Ziel steckt und es dann gemeinsam erfolgreich erreicht. Die Anerkennungspraktikantin Christina Martin motivierte die Kinder zu Beginn sowie auch bei den vorausgegangenen Trainingseinheiten bei fetziger Musik zum kindgemäßen Warmup.

Erzieher Julian Wohlgemuth feuerte die Sportsgruppe stets kräftig an und stand mit Getränken und Snacks belohnend im Zielbereich bereit. Zur Stärkung des Wir-Gefühls trugen alle Teilnehmer am Tag der Bewegung sogar einheitliche T-Shirts mit bunten selbst gestalteten Startnummern. Zur Siegerehrung und zum Abschluss der mehrwöchigen, aufeinander aufbauenden Aktion erhielt jeder Sportler eine persönliche Urkunde, ein Armband vom Land Rheinland Pfalz und einen Tennisball von der Kita. Viele Kinder ließen ihre Sportsachen, nach einer kleinen Siegesfeier mit frischgebackenen Waffeln in der Kita in ihrem Fach, in der Hoffnung nun noch regelmäßiger gemeinsam zu sporteln.