Förderkreis Martin-Luther-Grundschule verschenkt T-Shirts an alle „i-Dötzchen“

Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 12:24 Uhr

Auch in diesem Jahr engagiert sich der Förderkreis der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf wieder sehr stark für die Schüler.

Der Förderkreis startete in diesem Schuljahr mit seiner ersten Aktion und schenkte jedem Schulkind der 1. Klasse ein T-Shirt. Die Vertreter Arndt Weber und Mario Schneider schauten bei der Verteilung in viele strahlende Gesichter. Mit den T-Shirts soll das „Wir-Gefühl“ und die Verbundenheit mit der Martin-Luther-Grundschule gestärkt werden. Denn für alle „i-Dötzchen“ bedeutet der Beginn des neuen Schuljahres auch ein großer Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.