Ein Dankeschön zur Aktion: „Wir teilen unser Licht mit Euch“

Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 09:59 Uhr

Sankt Martin zeigte uns, wie wichtig es ist, den anderen zu sehen und sich füreinander einzusetzen. Die Kinder gestalteten gemeinschaftlich viele bunte Gläser und befüllten diese mit Kerzen. In der „Martinswoche“ verteilten motivierte Kinder mit dem Bollerwagen und Proviant in der Stadt Wissen über 100 Lichter. Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte waren sehr glücklich, als positive Resonanz von den Bewohnern aus Wissen in Form von: Anrufen, Karten, E-Mails oder das persönliche Dankeschön an der Türe an sie gelangten.

„Diese Wertschätzung, zeigte den Kindern, wie wichtig es ist, gemeinsam in diesen bewegten Zeiten füreinander da sein. Hoffnung schöpfen, wir sind nicht alleine! Vielen Dank und weiterhin eine lichtvolle Zeit!“