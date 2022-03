Verein plus/minus 60 aktiv am Welt- Frauentag im Weingut Oster

16 Mitglieder und Freunde des Vereins, trafen sich am Frauentag am Bahnhof in Kobern- Gondorf.

Begrüßt wurden alle Teilnehmer mit einer Schokoladenrose und einer kleinen Flasche Sekt. Von Neef ging es über die Brücke in das beschauliche Örtchen Sankt Aldegund. Bevor die Weinprobe im Weingut Oster startete, wurde sich im Restaurant „Alt Bugramm“ gestärkt. Eine große Speisekarte garantierte, dass für jeden etwas Leckeres dabei war.

Die Weinprobe fand in einem historischen Gewölbekeller statt. Die Zeit wurde genutzt, um sich einfach mal zurückzulehnen, zu entspannen und die außergewöhnlichen Weine zu genießen. Schon immer ist das Weingut Oster geprägt von Vielfältigkeit. Daher findet man in dem Sortiment nicht nur klassische, mosel-typische Rieslinge, sondern auch eine spannende Auswahl an weiteren Rebsorten und Weinstilistiken. Es ist wichtig, in jedem Wein die Einzigartigkeit der Steilterrassen-Region zum Ausdruck zu bringen.

Die Geschichte des Weingutes Oster bringt eine tiefe Verwurzelung mit der Region mit sich. Diese Liebe und Leidenschaft zum Wein, spürt man in jedem Tropfen. „Pläsier“, bedeutet Freude, Genuss und Vergnügen, das sind die „Easy-Dinking-Weine“. Rebsortenweine, die besten Rieslingweine der Welt. Die besondere Qualität entspringt dem Mikroklima und dem mineralischen Schieferboden. „Schiefer-Cuvees“, sie repräsentieren ein facettenreiches Erlebnis, trocken, feinherb und süß. „Lagenweine“, zur Perfektion gereift, für höchsten Genuss. „Story-Weine“, ausgefallene besondere Cuvees, geprägt von 15 Generationen der Weinbautradition. Prickelndes Vergnügen bringen „Secco“ und „Sekt“. Exotisch-fruchtig, süß und einzigartig „Beerenauslesen“ und „Eisweine“.

Außerdem gibt es alles, was das Essen zum echten Genuss macht, ob Essige oder Öle, Kräuter- oder Gewürzmischungen, Senfe oder Saucen, Liköre, Spirituosen oder Traubensäfte. Die Auswahl ist riesig. Zurück ging es mit dem Zug von Bullay mit tollen Eindrücken und Mitbringseln vom Shop des Weingutes.

Die nächste Fahrt ist am 31.Mai. Rundfahrt und Wandern von Assmannshausen nach Rüdesheim und mit dem Schiff zurück nach Assmannshausen.