Spielgeräte für Spielplätze im Höhenstadtteil Stromberg wurden ausgesucht

Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 09:44 Uhr

“Ein großartiges Treffen der Stromberger Eltern und Kinder“, so FDP-Fraktionsvorsitzender Herbert Speyerer, das deutlich zeigt, wie stark die Betroffenen daran interessiert sind, geeignete Spielgeräte für den neu zu errichtenden Spielplatz im Neubaugebiet Stromberg-Süd-II zu erhalten.

Die FDP-Stadtratsfraktion hatte sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass vor der Entscheidung des Bau- und Vergabeausschusses, neue Spielgeräte anzuschaffen, eine Beteiligung der Betroffenen bei einem Ortstermin erfolgt. Damit wurde auch der Vorgabe in der Gemeindeordnung entsprochen, wonach Kinder und Jugendliche bei Maßnahmen, die sie betreffen, angemessen zu beteiligen sind. Auf Grund des Vertagungsantrags, für den sich Ausschussmitglied Karl-Otto Hahn stark gemacht hatte, konnten jetzt zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, die zu der waldumsäumten Grünfläche im Neubaugebiet gekommen waren, bunte Punkte für die bevorzugten und altersgerechten Spielgeräte verteilen und den Mitgliedern des Ausschusses eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage verschaffen.

„Stromberg macht deutliche Fortschritte, was die Zukunftsentwicklung dieses Ortsteils betrifft“ stellte Stadtverbandsvorsitzender Günther Bomm bei dieser Gelegenheit fest. Die am Jahresbeginn gestartete „Dorfmoderation“ mit dem Ziel, unter breiter Beteiligung der Bevölkerung einen Dorfentwicklungsplan zu erstellen, biete wegen der dann möglichen finanzielle Zuschüsse für private und öffentliche Maßnahmen mit ortstypischer Prägung eine gute Zukunftsperspektive, hoffentlich auch für Gastronomie und Nahversorgung.

Der Baufortschritt am Freizeitgelände 3-Zinnen durch ehrenamtliche Renovierungsarbeiten der Bendorfer Turnerschaft, die das Areal erworben hat, bringt neues Leben in ein vom Verfall bedrohtes Gebäude und bietet Jugendlichen in Zukunft einen Treffpunkt und außerdem ein multifunktionales Spielfeld für sportliche Aktivitäten. Diesen Gesichtspunkt und die der Stadt eingeräumte Möglichkeit, das Areal drei Wochen kostenfrei für Ferienfreizeiten nutzen zu dürfen, freute insbesondere FDP-Stadträtin Christine Graef, die sich unter anderem im Ausschuss für Jugend und Sport sowie beim „Runden Tisch Klimaschutz“ engagiert, aber auch beim Thema „Ideenkino und Landesgartenschau 2026“. Die Bendorfer Freien Demokraten haben der Turnerschaft den Standort 3-Zinnen der Turnerschaft vorgeschlagen und dieses Vorhaben von Anfang an auch gegen manche Widerstände unterstützt.

Stromberg wird außerdem ab Dezember nächsten Jahres erheblich bessere Busverbindungen durch die neue Linienausschreibung des Landkreises erhalten, nämlich eine stündliche Erreichbarkeit. Für das verbesserte ÖPNV-Konzept in Mayen-Koblenz hat sich – gemeinsam mit anderen Fraktionen – auch die FDP-Kreistagsfraktion stark gemacht, der seit einem Jahr nach langer Vakanz mit Speyerer wieder ein Vertreter der „rechten Rheinseite“ angehört. Der vom Stadtrat aktuell beschlossene zweite Kreisel Richtung Nauort unterstützt dieses Mobilitätsvorhaben. Ab 2021 erhält Stromberg mit der Linie 155 eine stündliche Verkehrsanbindung von früh morgens bis spät abends und das an allen Tagen- auch an Sonn- und Feiertagen.

Die Erweiterung der Stromberger Kindertagesstätte mit größerem Außenbereich, aber auch neue Ideen, wie zum Beispiel eine Aussichtsplattform an der L 306 in der Einfahrt zur Burg Sayn (von der FDP schon 2018 angeregt), Haushaltsmittel für die Dieter-Trennheuser-Halle und andere Beispiele zeigen, dass der sog. „Höhenstadtteil“ immer wieder wichtige kommunalpolitische Themen bietet.

Auch zwei neue innerstädtische Verbindungen erschließen die bisher vom ÖPNV vernachlässigten Stadtgebiete. Die Vierwindenhöhe, Mülhofen und weite Teile von Sayn, wie Friedrichsberg, werden künftig durch die Linien 151 und 152 versorgt. Hierbei handelt es sich sozusagen um Bemühungen mit Alleinstellungsmerkmal der Bendorfer FDP, die diese Forderungen stets mit Nachdruck und nun mit Erfolg verfolgte.