SPD Altstadt-Mitte ehrt Michael Hamlett

Fritz Naumann betonte: „Michael Hamlett steht für Kultur in der Stadt und im Ortsverein wie kein anderer“. Michael Hamlett, gebürtiger Brite, spielte Jahrzehnte lang am Koblenzer Stadttheater. Der gelernte und passionierte Schauspieler ist zwischenzeitlich im Ruhestand und dennoch stets der Theater- und Kulturszene in Koblenz verbunden. „Es ist klasse, dass er weiterhin in seiner Berufung tätig ist und jungen Menschen Wissen und Fertigkeit weitergeben kann“, führt Denny Blank aus. Denn Michael Hamlett bleibt der darstellenden und musikalischen Kunst mit seiner Fachkompetenz und Erfahrung als Dozent an der Universität Koblenz weiter erhalten. „Michael Hamlett ist mit seiner Persönlichkeit und früheren Lehrerfahrungen eine Bereicherung für die Studierenden“, befindet SPD-Fraktionsvorsitzende Marion Lipinski-Naumann. Der SPD-Ortsverein Altstadt-Mitte ist froh um Michael Hamlett und hofft, ihn auch die nächsten 25 Jahre in seiner Mitte zu wissen.