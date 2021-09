Seniorenheim St. Josef Vallendar veranstaltet Grillfest

Aus verschiedenen Gründen konnten die Bewohner vom Seniorenheim St. Josef in Vallendar auch in diesem Jahr kein Sommerfest wie gewohnt feiern.

Planungen haben stattgefunden und dennoch kam immer etwas dazwischen. Doch so ganz ausfallen sollte so ein schöner Nachmittag im Hof der Senioreneinrichtung dann doch nicht und so hat sich der Leiter des Sozialen Dienstes Herbert Berend entschlossen einen Grillnachmittag anzubieten. Auch wenn das Wetter schon sehr herbstlich war, hat es jedenfalls nicht geregnet und die Bewohner haben sich im Laufe des Nachmittages im Innenhof von St. Josef eingefunden. An schön eingedeckten Biertischen hat jeder Bewohner schnell seinen Platz gefunden und die Unterhaltung miteinander ist in kürzester Zeit in Gang gekommen.

Die Mitarbeiter des Küchenteams hatten für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ein kühles Bier, leckerer Kartoffelsalat und Bratwürste direkt vom Holzkohlegrill, so wie es bei einem Grillfest sein soll, waren für die Bewohner vorbereitet. Für die Unterhaltung hat Michaela Klassen aus dem Küchenteam gesorgt. Mit bei den bekannten Stimmungsliedern konnte jeder mitsingen und schunkeln. Der neue Einrichtungsleiter vom Seniorenheim St. Josef, Thomas Beißel, war selbstverständlich auch bei dem Grillfest dabei und hat die Bewohner noch besser kennengelernt. Für alle Bewohner und auch die Mitarbeiter war es ein schöner Nachmittag, der doch eine gewisse Entschädigung für das ausgefallene Sommerfest war.