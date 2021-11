Ruheständler des Bereiches IX, BAAINBw trafen sich zum Debbekooche-Essen

VBB-Ruhestandsvertreter des Bereiches IX und Seniorenvertreter im VBB -Bundesvorstand, Peter Balmes hatte die Ruhestandsbeamten des Bereiches IX, BAAINBw kurzfristig und ausschließlich per E-Mail zu einer Veranstaltung mit traditionellem Debbekooche-Essen in den Winzerhof Wirges in Moselweiß eingeladen. Am Folgetag der Einladung lagen bereits so viele Anmeldungen vor, dass die maximal zulässige Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer im Winzerhof unter Berücksichtigung der Auflagen erreicht war. Balmes begrüßte die Ruheständler und hieß alle herzlich willkommen; sein besonderer Gruß galt dem VBB (Verbandes der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr)-Bereichsvorsitzenden Jakob Milles, der gerne der Einladung des Seniorenvertreters gefolgt war. Zu Beginn der Veranstaltung wies Balmes in seinem Grußwort auf den bevorstehenden 13. Deutschen Seniorentag der Bundes Arbeitsgemeinschaft der Senioren Organisationen (BAGSO) hin, der in der Zeit vom 24. bis 26. November im Hannover Congress Centrum stattfinden wird. Mehr als 170 Aussteller informieren vor Ort über ein gutes Leben im Alter und etwa 150 Veranstaltungen von Informationsveranstaltungen bis zu Mitmach-Veranstaltungen stehen auf dem Programm.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Schirmherr den 13. Deutschen Seniorentag am 24. November im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums feierlich eröffnen. Die Veranstaltungsteilnehmer erhielten aus den Händen des Seniorenvertreters ausführliche Programmbroschüren über den Seniorentag und die Anregung unter anderem zum Besuch des dbb/VBB-Messestandes in der Glashalle. Nachdem die Ruheständler die VBB-Wand-und Taschenkalender des Verbandes in Empfang genommen hatten, ging’s mit dem traditionellen Debbekkooche-Essen, auf das sich alle freuten, zum geselligen Teil über. Besondere Freude kam bei den Ruheständlern auf, als Balmes verkündete, dass der VBB-Bereich IX, BAAINBw für den Debbekooche einen finanziellen Zuschuss bewilligt habe. Am frühen Abend klang die Veranstaltung bei einem guten Wein und anregenden Gesprächen aus.

Eine Jahresabschlussveranstaltung im Dezember wird in diesem Jahr auf Grund der Corona-Beschränkungen, in den vergangenen Jahren zählte diese Veranstaltung mit den zu ehrenden Personen mehr als 100 Teilnehmer, zum Bedauern aller VBB-Ruheständler nicht stattfinden können. Alle VBB-Senioren hoffen auf bessere Bedingungen in 2022, um die regelmäßigen monatlichen Treffen und auch Tagesfahrten ohne Einschränkungen wieder zu ermöglichen.