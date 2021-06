RSC Untermosel absolviert vierte Auflage der „Untermoselschleuder“

Dies hat den RSC Untermosel inspiriert, ein ähnliches Unternehmen an der Untermosel durchzuführen. Schnell wurde dieser Idee der Name „Untermoselschleuder“ gegeben. Die Untermosel beginnt in Pünderich und endet in Koblenz am Deutschen Eck. Alle Anstiege dieses Moselabschnittes in die Eifel und in den Hunsrück an einem Tag zu fahren ist nicht möglich. Deshalb nahm sich der Radsportverein im Jahr 2018 die Eifelseite vor. Dabei wurde eine Strecke von 225 Kilometer und 3150 Höhenmeter absolviert. 2019 stand die Hunsrückseite auf dem Programm. Auch auf dieser Moselseite wurden 268 Kilometer und 3900 Höhenmeter gemeistert. Letztes Jahr gab es die dritte Ausgabe mit einem „Best Of von 2018 und 2019“ über 245 Kilometer und 4000 Höhenmeter.

Dieses Jahr stellte die Planer vor größeren Schwierigkeiten, galt es doch einen Termin zu finden, der sowohl die sich ständig ändernden „Coronaregeln“ als auch eine stabile Wetterlage berücksichtigte. Kürzlich war es endlich soweit. 18 Radsportler stellten sich der Herausforderung. Gestartet wurde in Pommern an der Mosel. Bedingt durch die Coronapandemie, wurden die Sportler in eine Zehner- und einer Achtergruppe eingeteilt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Unbekannt und Steil“. Es ging los Richtung Koblenz immer in den Hunsrück rein und den nächsten Weg wieder an die Mosel zurück. Die Moselseite gewechselt wurde in Kobern-Gondorf die Eifel/Moselseite wieder zurück nach Pommern.

Die zweite Hälfte ging dann Richtung Trier erst auf der Eifelseite um abends gegen 20 Uhr über die Hunsrück/Mosel-Seite wieder nach Pommern zurück zu gelangen. Als Glanzpunkt der Strecke erwies sich das Mühlental in Kattenes mit seinen Rampen mit bis zu 24 Prozent Steigung. Im Verlauf des Tages stiegen einige Sportler nach der Hälfte der Strecke aus, während andere wiederum zur Gruppe hinzustießen. Insgesamt wurden an diesem Tag 250 Kilometer und 4800 Höhenmetern absolviert. Die Planungen für die fünfte Ausgabe der „Untermoselschleuder“ haben bereits begonnen. Radsportler, die an dieser Ausfahrt teilnehmen möchten, können über die Internetseite des RSC Untermosel www.rsc-untermosel.de gerne Kontakt aufnehmen. Auch darf gerne am Training zum Kennenlernen teilgenommen werden. Treffpunkt, mittwochs 18 Uhr in Pommern am Moselufer und samstags um 10 Uhr in Klotten am Moselschieferparkplatz.