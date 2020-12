Roger Lewentz besucht Zentrum Innere Führung

Dabei informierte er sich insbesondere über die Lage, Aufgaben und Herausforderungen des ZInFü im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie. Nach einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Kommandeur der Bundeswehrdienststelle, Generalmajor André Bodemann, wurde Minister Lewentz in die aktuellen Handlungsfelder des ZInFü und die Rolle der Inneren Führung als Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr eingewiesen.

Lewentz zeigte sich erfreut, dass ein Austausch in kleinster Runde möglich war und betonte die Wichtigkeit der Bundeswehr für den Standort Koblenz und die gesamte Region. „Die Bundeswehr ist hier gerne gesehen und die Unterstützung durch die Bundeswehr während der Pandemie im ganzen Land ist außergewöhnlich und steht für sich“, dankte der Minister im Gespräch.

Im Anschluss diskutierten Minister Lewentz und Generalmajor Bodemann über die aktuellen Herausforderungen für Führungskräfte gerade in einer Pandemie. „Führen auf beziehungsweise trotz Distanz sind für zahlreiche Führungskräfte zumindest wahrgenommen zunehmend neue Herausforderungen. Führen mit Auftrag und gegenseitiges Vertrauen sind und bleiben dabei zwei wichtige Prinzipen der Inneren Führung, die für ein erfolgreiches Führen auch in diesen Zeiten entscheidend sind“, so Generalmajor Bodemann.