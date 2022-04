Proppertage Weißenthurm

Es haben sich viele Kinder und deren Eltern bereit erklärt, bei wunderschönem Wetter, die Rheinanlage sauber zu machen. Die Kinder hatten sichtlich Spaß mit den Greifern, Handschuhen und Säcken auf die Suche nach Müll zu gehen und sinnvoll so was von klein an zu lernen, ist es auf jeden Fall. Gerade in den etwas abseits gelegenen Flächen, wurde allerhand gefunden, wie beispielsweise Grills, Kleidung etc. Sogar die Kinder waren überrascht darüber, warum man so viel Müll einfach liegen lässt. Es war ein schöner Vormittag und wir bedanken uns für die Beteiligung bei den Trainern, den Eltern und den Kindern, die mitgeholfen haben, die Stadt wieder ein bisschen sauberer zu machen.