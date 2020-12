Projekt „Post für Dich!“ erfreut bedürftige Koblenzer Kinder

Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 10:16 Uhr

Seit zehn Jahren ist „Der Lesemann” Ulf Störmer regelmäßig im Rahmen der Leseförderung an Grundschulen als Vorleser tätig. Was liegt da näher, als Kinder mit einem passenden Buchgeschenk zu erfreuen. Mit Unterstützung vieler Freunde und dem Kinderschutzbund Koblenz als Kooperationspartner wird diese Idee seit Wochen umgesetzt. Bisher konnten in Zusammenarbeit mit fünf Grundschulen schon über 130 Bücher an Kinder verschickt werden: die Lehrer wählen individuell Kinderbücher aus, schreiben aus Datenschutzgründen Name und Adresse selbst auf das Kuvert. Die Buchhandlung Reuffel und der Kinderschutzbund Koblenz organisieren die Buchpakete.

Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, dass diese Aktion den Kindern nicht nur eine tolle Überraschung nach Hause bringt, sondern gleichfalls die Lesemotivation gestärkt wird. Den Unterstützern danken wir auf diesem Wege für ihr Engagement. Aufgrund von weiteren Anfragen würden “Der Lesemann" Ulf Störmer und seine Freunde diese Aktion gerne fortsetzen. Dafür sind Spenden notwendig beziehungsweise willkommen. Kontakt: Kinderschutzbund Koblenz, Telefon 0261/344 11.