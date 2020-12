Integrierte Umweltberatung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hatte zu Baumschnittkurs in Weitersburg eingeladen

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 11:26 Uhr

Der Kurs von Dipl. Forst-Ing. Chris​topher Kiesslich konnte dankenswerterweise im Sportplatzhäuschen in angenehmer Atmo​sphäre durchgeführt werden. Viele Interessierte aus Weitersburg und der näheren und weiteren Umgebung wa​ren der Einladung gefolgt. Der Vormittag war den theoretischen Grundlagen der Baum​pflege gewidmet. Nach einer stärkenden Mittags​pause ging es raus in das Streuobstwiesengelände. Dort wurde das theoretisch Gelernte so​wohl an bereits von Kiesslich oder der Initiative gepflegten oder noch zur Baum​pflege anstehenden Bäumen anschaulich erläutert.

Bereits im Oktober 2018 hatten Weitersburger Bürger Pflegearbeiten an den Jungbäu​men entlang des Rheinsteigs, hinter dem Gewerbegebiet, durchgeführt. Zu der Zeit noch ohne vorherige Schulung. Im April 2019 fand dann in Weitersburg der erste Baumschnitt​kurs mit Kiesslich an jüngeren und älteren Obstbäumen statt. Dem folgte im Dezember 2019 ein Baumpflanzkurs mit Erläuterungen des Pflanz- und Erziehungsschnitts, ebenfalls mit Kiesslich. In der Zwischenzeit hatte sich im September 2019 die Streuobstinitia​tive Weitersburg zusammengeschlossen. Ziel der Initiative ist, der zunehmenden Verwil​derung und dem Niedergang dieses Naturreservats der ehemals gepflegten und reizvol​len Streuobstwiesen Einhalt zu gebie​ten.

Bei den bisherigen Kursen konnten alle Teilnehmer bereits erfahren, wie alte Bäume, die von vielen Betrachtern vor dem Schnitt als absterbend bewertet wurden, nach dem Schnitt zu neuem Leben erweckt waren. Die Schnittkurse haben die Teil​nehmer überzeugt, dass der Erhalt der Streuobstwiesen eine gute Sache ist, die einen weite​ren Einsatz vereinter Kräfte lohnt.

Die Initiative möchte gerne den 'Grünen Gürtel von Weitersburg' zu​kunftsfähig machen, um nachfolgenden Generationen und der Tierwelt ein blühendes Land zu hinterlassen. Gerne unterstützt die Initiative dabei alle kooperationswilligen Eigentümer, ent​sprechen​des Einver​ständnis vorausgesetzt. Meldungen privater Eigentümer wer​den von Franz-Josef Urwer unter Telefon 02622/906 82 17 entgegengenom​men. Vor einer even​tuellen Pflege auf privaten Grundstücken werden Termine und Grundstückslage mit den Privat​eigentümern selbstverständlich rechtzeitig verbindlich abgestimmt. Ebenso sind freiwillige Helfer für alle Aktionen der Initiative jederzeit willkommen.

Im Sommer soll ein Kurs mit dem Thema „Sommerschnitt“ durchgeführt werden. Hierbei sollen die dann wieder grünen Bäume begutachtet und beur​teilt werden. Wo erforderlich, wird Kiesslich fachmännische Ratschläge für Nach​ar​beiten geben. Der Wunsch nach diesem Kurs in Weitersburg wurde von vielen Teilnehmern am Ende des Tages vorge​tra​gen. Termin und Kursin​halt wer​den gegebenenfalls recht​zeitig bekannt gegeben.

„Wir hoffen, dass wir zukünftig mit einer wachsenden und verjüngten Mannschaft bei der Auffri​schung des 'Grü​nen Gürtel von Weitersburg' aktiv bleiben können. Wer sich vor einem Engagement weiter infor​mieren möchte, ist beim Stammtisch der Initiative je​weils am dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Gast​haus Klein (Bausch) in Weitersburg, Hauptstraße 12, gerne will​kommen. Dort werden auch jeweils die nächsten Aktionen gemeinsam besprochen.“