Großer Erfolg beim Corona-Impftag in Vallendar

Der Corona Impftag in Vallendar kürzlich war ein großer Erfolg: Es konnten 720 Impfungen durchgeführt werden – zum überwiegenden Teil Booster-Impfungen an Einwohner der Verbandsgemeinde Vallendar.

Die auf Initiative der beiden Ärzte Dr. Sigrid Göbel, Vallendar, und Dr. Klaus Wichterich, Koblenz, mit deren tollen Praxisteams durchgeführte Impfaktion verlief reibungslos und in angenehmer Atmosphäre in der Stadt- und Kongresshalle Vallendar. Es konnte allen Impfinteressenten in der Zeit zwischen 9 bis 15 Uhr ohne größere Wartezeiten ein passendes Impfangebot unterbreitet werden. „Wir freuen uns über eine erfolgreiche, rundum gelungene Corona-Impfaktion, die nur mit der Unterstützung vieler möglich wurde: Ein großer Dank an die Stadt Vallendar und die Verbandsgemeinde Vallendar, die die Aktion mit der Bereitstellung der Stadt- und Kongresshalle Vallendar, der Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld und den Einsatz der Ordnungskräfte maßgeblich unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den fünf Einsatzkräften des DRK Niederwerth, die mit viel Erfahrung die interne Organisation unterstützt haben, der Alten Apotheke Vallendar für die unkomplizierte Bereitstellung von ausreichendem Impfstoff, der Firma Medi-Center Mittelrhein für die Spende von Verbrauchsmaterial und der Firma Rewe Guido Hörle, die für das leibliche Wohl aller beteiligten Helfer gesorgt hat.“