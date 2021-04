Gelungener Malwettbewerb der Pater-Wald-Grundschule

Das Foto zeigt Platz 1. Pater-Wald-Schule Kaltenengers Das Foto zeigt Platz 2. Pater-Wald-Schule Kaltenengers Das Foto zeigt Platz 3. Pater-Wald-Schule Kaltenengers

Das Thema lautete: „Unsere Schule – Was vermisst du besonders?“ Wir haben uns sehr über die vielen kreativen und liebevoll gestalteten Kunstwerke gefreut. Herzlichen Dank an alle kleinen Künstler! Nachdem die Jury von den eingereichten Bildern sechs besonders schöne ausgewählt hat, werden alle Bilder nun in einer großen Ausstellung im Schulflur präsentiert.

Alle teilnehmenden Künstler erhielten eine kleine Überraschung als Dankeschön. Die sechs ausgewählten Bilder wurden extra prämiert. Die Schulgemeinschaft der Pater-Wald-Schule dankt dem Förderverein „Kallengier Pänz“ für die großzügige Finanzierung der Preise für die Teilnehmer des Malwettbewerbs.“