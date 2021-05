Koblenz

Ersthelfer von Oberbürgermeister Langner geehrt

Kürzlich durften Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes in Koblenz erleben, wie vorbildlich sich ein Ersthelfer bei einem Notfall in der Nähe seiner Wohnung in Koblenz-Metternich bei einem Spaziergang mit seinem Hund verhalten hat.