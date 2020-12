Entlassschüler der Realschule plus und Fachoberschule genossen persönliche Abschlussfeiern

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 11:20 Uhr

Getrennte Abschlussfeiern der Abgängerklassen ersetzten für die Schüler der Realschule plus und FOS Untermosel die traditionelle Schulfeier in der Schlossberghalle, um der Ansteckungsgefahr durch Covid 19 Rechnung zu tragen.

Insgesamt 114 Schüler hielten am Ende der Feiern ihre Entlasszeugnisse in den Händen. Den Abschluss der Berufsreife erlangten 48 Schüler, den qualifizierten Sekundarabschluss I insgesamt 63 Schüler sowie das Fachabitur der Fachoberschule 43 Schüler. Das beste Zeugnis der Berufsreifeklassen erhielt Nikolas Saur, während Lorin Hesso und Sarah Wunder als beste Schülerinnen absolvierten. Alle drei Absolventen gelang ein Notendurchschnitt von 1,5. In der Fachoberschule zeigten Sophia Oberkirch (1,5) und Viktoria Ditte (1,4) die besten Leistungen. Die Zukunftspläne der Schüler aus allen vier Ausbildungsgängen sind sehr unterschiedlich. Einige suchen den Weg in den Beruf, andere wollen eine weiterführende Schule wie etwa die schuleigene FOS besuchen, planen ein Studium oder ein freiwilliges soziales Jahr.

Die klassenbezogenen Abschlussfeiern wurden durch den persönlichen Rahmen von Schülern, Eltern und Lehrern als sehr angenehm wahrgenommen, wobei natürlich der gemeinsame Moment im Rahmen eines Gottesdienstes beziehungsweise einer Abschlussfeier vermisst wurde.