Ein Wiedersehen im Dieblicher Kerpestal

Bis zur Dunkelheit und dem Beginn des Films, Percy Jackson, wurden Zelte aufgebaut sowie gekocht. Über einen Beamer wurde das Bild an den alten, heimlichen Bauwagen geworfen und im warmen Schlafsack ferngesehen. Der Samstagmorgen startete mit einem entspannten, leckeren Frühstück. Seit sich die Teilnehmenden das letzte Mal gesehen hatten war eine Weile vergangen und Sie hatten viel zu erzählen. Am Samstagabend gab es eine selbstorganisierte Nachtwanderung mit Fackeln, worauf eine Liederrunde in der Jurte startete. Bei einer Tasse Punsch wurde der Abend gemütlich ausgeklungen. Der Sonntagmorgen war neblig und die Gruppe machte sich nach dem Abbau schweren Herzens wieder auf den Heimweg – ganz in Vorfreude auf ein nächstes Treffen!

Du möchtest neue Freunde kennenlernen, mit denen Du auch nach langer Zeit ohne Treffen ein schönes Wochenende verbringen kannst? Dann informiere Dich weiter im Internet unter www.stamm-treverer.de oder sende eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de. Quereinsteiger sind herzlich willkommen!