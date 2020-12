Ein Weihnachtsbaum für die Kita Unter dem Regenbogen

In diesem Jahr haben die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte (Kita) Unter dem Regenbogen in Urbar einen eigenen Weihnachtsbaum bekommen.

Der große Baum, der sonst jedes Jahr das Bürgerhaus in Urbar schmückt, durfte in diesem Jahr in den Innenhof des Kindergartens einziehen. Da war die Freude groß und es gab eine Menge leuchtende Kinderaugen. Viele fleißige kleine und große Hände halfen beim Schmücken und schnell zierten eine Menge Christbaumkugeln und selbstgebastelter Schmuck den großen Baum. Wir freuen uns sehr. Ein besonderer Dank geht an Andreas, Benedikt, Rene und Michael vom Bauhof, die uns den Baum aufgestellt haben und uns tatkräftig unterstützt haben."