Dieblicher Pfadfinder: Probenlauf im Pfälzerwald

Kürzlich traf sich die Pfadfinderschaft Süddeutschland in Bruchsal. Der Stamm Greif lud für das Wochenende zur zweiten Grad ein. Hierbei erlangen die Teilnehmenden Verschiedenes an Pfadfinder-Wissen:

„Am Freitagabend haben wir uns zu einem gemütlichen Abendessen zusammengesetzt, Erlebtes ausgetauscht und bereiteten uns auf den nächsten Tag vor. Die Teilnehmenden gingen noch einmal Erlerntes durch und dann ins Bett. Um 6 Uhr setzten wir uns in die Autos und es ging unwissend in den Pfälzerwald, wo wir ausgesetzt wurden.

Nachdem man seinen Standort mit Karte und Kompass bestimmt hatte wurde der Weg zur ersten Station angetreten. Hier konnte man sein Wissen zum Besten geben und sich auf den Weg zur nächsten Station machen. Nach dem Aufstieg auf die Burg Trifels, etliche Kilometer und sechs Stationen später trafen wir uns mit allen Pfadfindern am vereinbarten Treffpunkt wieder. Mit den Autos ging es zurück aus dem Pfälzerwald zum Pfadfinderheim in Bruchsal, wo schon Spaghetti mit Tomatensoße auf uns wartete. Dann wurde es schnell ruhig, denn der Tag war anstrengend. Am Sonntag mussten wir dann leider schon zusammenpacken und aufräumen. Zum Abschied wurde verkündet, dass alle sechs Teilnehmenden bestanden hatten.

Du stellst dich auch gerne Herausforderungen? Dann informiere Dich im Internet unter www.stamm-treverer.de oder sende eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de“. Quereinsteiger sind herzlich willkommen."

Bericht von: Dieblicher Pfadfinder