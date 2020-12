CDU Brodenbach organisiert MoselCleanUp

Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 11:51 Uhr

„Pünktlich um 9 Uhr trafen sich die Helfer im Moselvorgelände Brodenbach. Der Vorsitzende der CDU Brodenbach-Burgen, Andreas Griebel, begrüßte alle Anwesenden und sprach dabei auch den Dank an unsere Unterstützer aus. Besonders sind an dieser Stelle das Mosel Hotel Anker zu erwähnen, das uns mittags mit einem Imbiss versorgte, der Getränkevertrieb Rhein-Mosel, der Getränke für alle Helfer zur Verfügung stellte, der dm-Drogeriemarkt, von dem Müllsäcke, Handschuhe und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt wurden, sowie das Amt für Abfallwirtschaft, welches sich um die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Abfalls kümmert. Ebenso gilt unser Dank der Gemeindeverwaltung, die unser Vorhaben von Anfang an unterstützte. So konnten wir auch Ortsbürgermeister Jörg Winter begrüßen, der selbst tatkräftig mit anpackte, um unsere schöne Moselgemeinde vom Müll zu befreien.

Die elf geplanten Reinigungsabschnitte waren schnell besetzt, sodass es aufgrund der großen Anzahl von freiwilligen Helfern möglich war, über den Uferrand hinaus zu schauen und auch die drei Bachläufe sowie angrenzende Wanderwege vom Unrat zu befreien. Gegen 12 Uhr am Mittag trafen nach und nach alle Teams wieder am Treffpunkt im Moselvorgelände ein. Immer noch bester Laune galt es nun die gesammelte Menge an Unrat zu erfassen. So zeigte die Waage am Ende 486 Kilogramm an! Dieses Ergebnis beindruckt und erschreckt zugleich: Beindruckend ist die Tatsache, dass es uns gelungen ist, die Mosel und unsere Umwelt von dieser Menge Müll zu befreien. Erschreckend ist die Tatsache, dass es immer noch viele Mitmenschen gibt, die ihren Abfall unbedacht wegwerfen.

Wir, die CDU Brodenbach, sowie alle Helfer wünschen uns, dass mit dieser Aktion dieses Thema weiter in den Fokus rückt, um das Bewusstsein zu schärfen, dass Umwelt uns alle angeht. Klar ist auch, dass wir uns auch 2021 wieder mit dieser Aktion einbringen werden. Gemeinsam mit RhineCleanUp, der Dachorganisation, wird das Konzept des MoselCleanUp weiter optimiert und wir sind guter Dinge, dass dies ein fester Bestandteil im Jahreskalender der CDU Brodenbach, allen Helfern und Unterstützern wird.“