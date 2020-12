Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel spendet 500 Euro an Freiwillige Feuerwehr Koblenz-Lay

Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 10:33 Uhr

Von dem Geld kaufte der Verein Allwetterjacken für die Einsatzabteilung der Feuerwehr. Zum zehnten Jubiläum der Bürgerstiftung konnten sich Mitarbeiter der Volksbank RheinAhrEifel um finanzielle Unterstützung bewerben für Projekte in Vereinen, in denen sie ehrenamtlich tätig sind. Insgesamt wurden 26.000 Euro für 56 Projekte gespendet, maximal jedoch 500 Euro pro Projekt.

Für die Freiwillige Feuerwehr Koblenz-Lay reichte Volksbank-Mitarbeiter Christoph Kollmann die Spendenanfrage ein. Er ist nicht nur im Förderverein, sondern auch in der Feuerwehr tätig. Die Feuerwehr unterstützt die Bürger in Lay und angrenzenden Stadtteilen in der Gefahrenabwehr bei Bränden, bei Hochwasser und weiteren Gefahrensituationen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Koblenz. Darüber hinaus engagiert sich der Verein bei zahlreichen Aktivitäten im Stadtteil Lay und ist fester Bestandteil der Ortsgemeinschaft. Aktuell sind 27 Feuerwehrmänner und -frauen in Koblenz-Lay tätig. Daneben gibt es eine Jugendfeuerwehr sowie die Alters- und Ehrenabteilung.