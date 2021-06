BenefitZ spendet für Kinder im Frauenhaus Koblenz

Trotz Ausfall der Märkte in der Region während der Corona Pandemie bleibt der Neuwieder Verein BenefitZ weiter aktiv. Die Kinder im Frauenhaus Koblenz dürfen sich über eine Spende in Höhe von 1500 Euro freuen, die für ein Outdoor Trampolin im Garten des Frauenhauses verwendet werden soll. Sollte noch Geld übrig bleiben und die Verbesserung in der Corona Pandemie es zulassen, könnte das übrige Geld für einen Ausflug der Kinder mit ihren Müttern, zum Beispiel in den Kölner Zoo oder in den Klotti Park nach Cochem, verwendet werden. Wegen der Pandemie wurde auf die symbolische Scheckübergabe verzichtet.