665 Jahre „engagiert für Menschen“

Der Caritasverband Koblenz und seine Beschäftigungsgesellschaft CarMen gem. beschäftigen zurzeit etwa 500 hauptamtlich Mitarbeitende. Normalerweise werden die Jubilare im Rahmen des jährlichen Elisabethempfangs geehrt, der pandemiebedingt nicht stattfinden konnte. Ehre, wem Ehre gebührt: Die 31 Mitarbeiter wurden in ihren Diensten und Einrichtungen in kleinerer Runde gewürdigt. Getreu dem Leitsatz „Engagiert für Menschen“ blicken folgende Jubilare auf 20 Jahre und mehr bei der Koblenzer Caritas zurück:

20 Jahre:

Gregor Bell, Migrationsdienst

Ulrike Mludek und Susanne Rott, beide Kita Montessori

Monika Raffauf, Suchtkrankenhilfe

25 Jahre:

Ulrike Bourry, Ambulante Jugendhilfe

Sabine Hoemberger, Birgit Metz und Horst Weiler, alle Sozialstation

Marco Jenni, Haus Eulenhorst

30 Jahre:

Slavica Augustin, Kita Montessori

Carmen Döring, Kita Kemperhof

Markus Fröhlich, Wohnungslosenhilfe

Sabine Lakotta und Christiane Theisen, beide Kita Kreutzchen

Mariola Sasmaz, Haus Eulenhorst

Dr. Astrid Weber, Suchtkrankenhilfe

35 Jahre:

Hermann Trapp, CarMen

40 Jahre:

Irmhilde Flöck, Kita Mittelweiden

„Unsere Mitarbeitenden sind die Stärke und das Gesicht des Caritasverbandes“, richtete Vorsitzende Anette Moesta ihren Dank an die Geehrten. „Sie engagieren sich in den unterschiedlichen Diensten und Arbeitsfeldern und tragen mit ihrem fachlichen und persönlichen Einsatz zum positiven Bild der Caritas in der Gesellschaft bei.“