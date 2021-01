Rheinland-Pfalz

Seit Langem erklingen die Stimmen, die vor dem Veröden und Sterben der Innenstädte warnen. Nun hat die Pandemie in diesem Prozess den Turbogang eingelegt – mit dem zweiten Lockdown liegt der Innenstadthandel im künstlichen Koma. Und noch ist nicht klar, wer am Ende daraus wieder erwacht. Im derzeit befürchteten Ausmaß war das Sterben nicht vorherzusehen – und doch muss man fragen: Warum bloß verhallten alle Mahnungen bisher derart wirkungslos? Ist das Virus wirklich schuld an der aktuellen Schieflage? Versuch einer Rekonstruktion.