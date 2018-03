Winterbaustelle stellt Anwohner auf Geduldsprobe: Wohngebiet für Müllabfuhr und Post schwer erreichbar

Teilweise von der Außenwelt angeschnitten waren in Hergenroth die Bewohner einiger Straßen – zumindest was die eigene Mobilität und die Abfuhr des Biomülls betraf. Es betraf vor allem Straßen Am Schafbach, Große Wiese, Wiesenweg und Bahnhofstraße. Die Anwohner sind verärgert.

Die Winterbaustelle in der Bahnhofstraße in Hergenroth macht den Anwohnern einiger Straßen zu schaffen. Der Müll konnte nicht termingerecht abgeholt werden, und für den Winterdienst der Ortsgemeinde war das Wohngebiet nicht zu erreichen. Es wurde spiegelglatt auf den Straßen.

Foto: Michael Wenzel

Hintergrund sind eine Baumaßnahme im Ortskern und spiegelglatte Straßen. Mitte November war nach der Freigabe des ersten Bauabschnittes zwischen Westerburg und Hergenroth mit dem zweiten Bauabschnitt in der Bahnhofstraße begonnen worden. Hierzu war laut Landesbetrieb Mobilität in Diez (LBM) die Vollsperrung der Landesstraße 294 ab der Einmündung der Kreisstraße 54 bis zum Ortsausgang in Richtung Halbs erforderlich. Neben der Erneuerung der Asphaltschichten erneuern die Verbandsgemeindewerke Westerburg hierbei ebenfalls ihr Kanalsystem und die Wasserleitung bis zur Einmündung Wiesenstraße. Im Anschluss wird noch die Asphaltdecke bis zum Ortsausgang in Richtung Halbs saniert. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt großräumig über Westerburg in Richtung Langenhahn, Ailertchen und Halbs.

„Um nach Westerburg zu kommen, sollen wir einen Umweg von rund zehn Kilometer in Kauf nehmen, um dann im winterlichen Dauerstau auf der Bundesstraße 255 zu stehen“, schildert Anwohner Markus Zirfas die Situation in dem Wohngebiet. Aber das sei letztlich nur graue Theorie, findet er. Bei winterlichen Straßenverhältnissen, sei es so gut wie unmöglich, aus dem Wiesenweg durch die Baustelle bergan zu fahren. Zumal dort äußerst dürftig oder gar nicht geräumt werde. Sogar der Schneepflug der Gemeinde habe keine Chance, die genannten Straßen vom Schnee zu befreien. Was auch die zuständige Postzustellerin bestätigt. Sie müsste eigentlich, von Westerburg kommend, einen kilometerlangen Umweg in Kauf nehmen, um die Anwohner der betroffenen Straßen mit der täglichen Post zu beliefern. Doch sie kenne einen Schleichweg, der ihr das Zustellen vereinfache. Und als es jetzt so glatt war, habe sie sogar Schneeketten auf ihr Postauto aufgezogen, um auf den eisglatten Straßen in dem Wohngebiet ungefährdet vorwärts zu kommen.

„Dieser Tage konnte zudem der Müll nicht termingerecht geleert werden, da es der Müllabfuhr unmöglich war, die Straßen zu erreichen“, berichtet Anwohner Markus Zirfas. „Wann hat man endlich ein Einsehen, dass ein solches Projekt keine Winterbaustelle sein kann und es den betroffenen Bürgern wieder ermöglicht wird, ihre Arbeitsstellen zu erreichen?“, hinterfragt er die Situation an der Bahnhofstraße in Hergenroth. Und fügt hinzu: „Vielleicht sollten wir den Entscheidern unsere nicht geleerten Biotonnen vor die Füße kippen, um ihnen das Problem näherzubringen“. Der Müll wurde einige Tage später, als die Straßen nicht mehr so glatt waren, von der Müllabfuhr abgeholt.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel