Bis zum Fest der Geburt Christi ist es noch etwas hin, und für „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ ist es ebenfalls recht früh, mag der ein oder andere denken. Und obwohl das Ensemble im Altarraum der Kapelle des Herz-Jesu-Krankenhauses in Dernbach unter anderem diese Stücke sang, hätten die Veranstalter keine bessere Wahl für ihr Benefiz-Weihnachtskonzert treffen können, als mit dem Pop- und Gospelchor Rise Up. Denn das Repertoire des Vokalensembles aus Hachenburg, das unter der souveränen Leitung von Birgit Keil steht, spiegelte die Freude auf die frohe Botschaft, das Fest und die Ankunft des Herrn mit Gospelliedern afro-amerikanischen Ursprungs wider. Mal ging sie tief unter die Haut – wie bei „Stille Nacht“ –, dann sprühte die Freude nur so – wie bei „O du fröhliche“. Und bei all dem ging es um die gute Sache: Das Stationäre Hospiz St. Thomas in Dernbach hatte zu dem Konzert eingeladen.

Die Sänger von Rise Up haben sich überwiegend den meist englischsprachigen Gospelsongs verschrieben und wissen, wie sie ihr Publikum begeistern können. Da war der muntere Willkommensgruß auf „Zulu“ nicht minder ...

Lesezeit für diesen Artikel (335 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.