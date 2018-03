Verstörende Bilder: Tote Füchse einfach in der Biotonne entsorgt

„Fünf tote Hunde ohne Fell“ wurden dem Veterinäramt der Kreisverwaltung in Montabaur durch Mitarbeiter der Firma Bellersheim gemeldet. Die Tierkörper waren im Anlieferungsgut der Vergärungsanlage in Boden aufgetaucht und stammen aus der Entsorgung der braunen Tonnen aus den Verbandsgemeinden Wallmerod, Selters und Rennerod. Die amtstierärztliche Begutachtung der Tierkadaver ergab, dass es sich um erlegte, abgebalgte Füchse handelte. Verstöße gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz können mit Bußgeldern bis 25.000 Euro geahndet werden.

Dieses drastische Foto zeigt fünf abgehäutete Füchse, die gesetzeswidrig über die braune Biotonne entsorgt wurden. Der Verursacher, so er zu ermitteln ist, muss mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Foto: Kreisverwaltung

Eine durch die Kreisverwaltung vorsorglich eingeleitete Untersuchung auf Tollwut wurde inzwischen mit negativem Ergebnis abgeschlossen. „Ob Hund oder Fuchs, tote Tiere gehören auf keinen Fall in die Biotonne“, erklärt Oberveterinärrat Dr. Ralf Conrath. „Der hier gewählte Entsorgungsweg stellt einen eklatanten Gesetzesverstoß und außerdem eine Gefährdung, zumindest aber eine Zumutung für die Mitarbeiter der Anlage in Boden dar.“ Conrath weist auf die geltende Rechtslage hin: „Reste von jagdbarem Wild, außer von seuchenverdächtigen Tieren, können im jeweiligen Revier ordnungsgemäß entsorgt werden und dem Kreislauf der Natur anheimfallen.“ Verstorbene Haustiere wie Hunde und Katzen dürfen außerhalb von Wasserschutzgebieten auf dem eigenen Grundstück vergraben werden. Voraussetzung: Sie werden von einer mindestens 50 Zentimeter dicken Erdschicht bedeckt. Wer dies nicht möchte oder mangels eines geeigneten Grundstücks nicht kann, hat das tote Tier von der SecAnim Südwest GmbH in Rivenich, Telefon 06508/914 30, entsorgen zu lassen, die im Auftrag der rheinland-pfälzischen Landkreise Tierkadaver und Schlachtabfälle verarbeitet. Alternativ können auch behördlich zugelassene Tierbestatter oder -krematorien beauftragt werden. Sehr kleine Tiere dürfen über die graue Restmülltonne entsorgt werden, nachdem sie in Plastikbeutel verpackt wurden.“

Hinweise unter Telefon 02602/124.586 erbeten.