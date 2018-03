Müllerland wird XXXLutz: Wie es nun weitergehen soll

Aus unserem Archiv

Görgeshausen/Hennef

Das Unternehmen XXXLutz mit dem roten Riesenstuhl auf dem Dach übernimmt beide Standorte des Möbelhauses Müllerland in Görgeshausen und Hennef. Dies ist den Mitarbeitern in der vergangenen Woche mitgeteilt worden. Seitdem brodelt es in der Gerüchteküche, die Mitarbeiter haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Die Kartellbehörde äußerte sich bisher noch nicht zu dem Verkauf, so ein Unternehmenssprecher. Was passiert jetzt in Görgeshausen? Was plant XXXLutz? Und was ist das für ein Unternehmen? Die WZ beantwortet Fragen, die sich aktuell viele Betroffene und auch Müllerland-Kunden stellen: