Als Gasthaus hat das Hotel Schlemmer in Montabaur eine jahrhundertelange Tradition. Was viele Menschen jedoch nicht wissen: In dem schmucken Fachwerkgebäude befand sich einst auch die vermutlich erste Apotheke der Schusterstadt. Das hat Heimatforscher Bernd Schrupp recherchiert. Die Spuren lassen sich bis ins Jahr 1688 zurückverfolgen, in dem erstmals ein Apotheker in einem Montabaurer Stadtratsprotokoll erwähnt wurde. Ob sich die Apotheke zu dieser Zeit bereits im linken Gebäudeflügel des heutigen Hotelkomplexes befand, ist laut Schrupp zwar nicht hundertprozentig klar. Es darf allerdings angenommen werden, da es bislang keine anderen Hinweise auf die erste Apotheke in Montabaur gibt.

Bernd Schrupp hat die Geschichte der Pharmazie in der Westerwälder Kreisstadt ausführlich aufgearbeitet. Die wichtigsten Eckdaten in seinem Bericht hat die WZ zusammengefasst: 1688: Laut Stadtratsprotokoll vom 24. April wollte Daniel ...

Lesezeit für diesen Artikel (457 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

