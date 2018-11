Monika Baldus gestaltet besondere Treffen

Monika Baldus ist eine Zugezogene. „Für mich ist Rotenhain Heimat“, sagt die 60-Jährige, die aus Biersdorf (Daaden) stammt und der Liebe wegen ihren Heimatort verließ. Dass sie sich in Rotenhain heimisch fühlt, hat auch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement zu tun. Seit neun Jahren bietet sie einmal im Monat Generationentage in der Blockhütte an. Die Idee dazu entstand, als sie damals im VdK-Ortsverein Rotenhain zur Frauenvertreterin gewählt wurde. „Da habe ich überlegt, was ich für die Frauen anbieten kann. Die Männer haben ja ihre Stammtische“, erinnert sie sich schmunzelnd.

In Ortsbürgermeister Thomas Ziomek fand sie einen Fürsprecher für ihre Idee. Seitdem stellt die Ortsgemeinde ihre Blockhütte kostenfrei für die Generationennachmittage zur Verfügung, die immer am zweiten Dienstag im Monat ...

Lesezeit für diesen Artikel (279 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.