Aus unserem Archiv

Westerwaldkreis

Die Wäller Narren hoffen auf nicht ganz so kalte Karnevalstage, an denen hoffentlich auch nicht zu viel Schnee oder Regen fällt. Mehr als 30 bunte Umzüge sind von Freitag bis Faschingsdienstag im Westerwaldkreis geplant. Mit Spannung erwartet werden unter anderem die Züge am Freitag in Siershahn und Irmtraut und am Samstag in Guckheim, Hillscheid und Weidenhahn.