Als „eine absolute Hammertruppe“ hat Tim Schenkelberg, der die erste Fußballmannschaft beim Eisenbahnersportverein (ESV) Siershahn trainiert und der außerdem bei Lotto Rheinland-Pfalz in der Stiftung für die Sportförderung zuständig ist, die Lotto-Elf aus deutschen Meistern, UEFA-Cup-Siegern und Nationalspielern bezeichnet, die jetzt auf dem Siershahner Kunstrasenplatz zu einem Event der besonderen Art antrat. Dort kickten Bundesliga-Legenden, die von dem 1954er-Weltmeister Horst Eckel und der FCK-Legende Hans-Peter Briegel gecoacht werden. Selbst der 91-jährige Weltenbummler Rudi Gutendorf, der in 50 Ländern als Trainer aktiv war, hatte es sich nicht nehmen lassen, dem Benefizspiel im Westerwald beizuwohnen. Er kann jetzt seinen Stationen in internationalen Fußballstadien „Siershahn“ noch hinzufügen. Verstärkung erfuhren die Stars der Lotto-Elf, die gegen eine Ü-40-Auswahl mit Spielern aus dem Westerwald aufliefen, durch den Comedian Guido Cantz.

Hinter der Begegnung stand aber noch mehr, als bloß Fußballspielen. Sämtliche Spenden und Eintrittsgelder, die bei dem Benefizspiel in Siershahn erzielt wurden, sind für einen guten Zweck bestimmt und werden ...

