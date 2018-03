Kay Scheffel hat das Talentshow-Finale erreicht

Niedererbach/Mainz – Bauchredner Kay Scheffel hat es geschafft. Gestern Abend zog er nach dem Votum der Fachjury als einer von zwei Kandidaten der SWR-Talentshow "Einfach die Besten" ins Finale der Sendung ein. Dort hat er nun am 31. August die Chance, sein großes Ziel zu erreichen: Dem Gewinner winkt ein Auftritt bei "Verstehen Sie Spaß?".

Bauchredner Kay Scheffel (Mitte) im Gespräch mit SWR-Moderatorin Anna Lena Dörr. Für seinen "Bühnenpartner" Rocky II. war der Auftritt in der Qualifikationsshow von "Einfach die Besten" eine Premiere. Die neu angefertigte Puppe wurde wenige Tage vor der Sendung fertig. Foto: SWR/Volker Oehl

Der Wahl-Niedererbacher hatte zwar gehofft, ins Finale zu kommen, aufgrund der überzeugend guten Konkurrenz war er jedoch bis zur letzten Sekunde unsicher, ob seine Show-Leistung als Bauchredner reichen würde. Die Zeit, bis die Entscheidungen verkündet wurden, sei dementsprechend "sehr aufregend und ganz schön spannend" gewesen. Als alle Kandidaten zum Schluss auf die Bühne traten und nach dem Countdown das Urteil der Juroren bekannt gegeben wurde, war die Freude bei Kay Scheffel riesig. Der 50-Jährige berichtet: "Ein irres Gefühl, gegen so gute Künstler zu bestehen. Dieser Moment hat mich ein wenig berührt und aus der Fassung gebracht. Aber ich schäme mich für keine meiner Freudentränen."

Dabei war die Konkurrenz sehr ernst zu nehmen. Neben dem Bauchredner stellten sich ein Zauberer, ein Musiker-Duo, ein Mandolinenorchester, zwei Pianistinnen sowie die 17-jährige Sängerin Caroline Trischler aus Bretten, die ebenfalls ins Finale kam, dem Jury-Urteil. Der Kontakt zu den Mitkandidaten sei beispielhaft kollegial gewesen, erzählt Kay Scheffel, und die Jury sei gefühlvoll, sympathisch und auf höchstem Niveau mit den Künstlern umgegangen. Insgesamt spricht der 50-Jährige in höchsten Tönen vom professionellen und reibungslosen Verlauf der Sendung. "Meine Erwartungen an das Show-Format wurden mehr als erfüllt. Ich bin sehr glücklich, mich richtig entschieden zu haben", sagt Scheffel. Bisher hatte er alle Angebote, an Castingshows teilzunehmen, abgelehnt, da er mit der Behandlung der Kandidaten in diesen Formaten nicht einverstanden ist. Weil er vom hohen Niveau von "Einfach die Besten" überzeugt war, entschloss der Bauchredner sich schließlich zum Mitmachen.

Trotz der guten Rahmenbedingungen war Scheffel vor seinem Auftritt sehr aufgeregt: "Obwohl ich schon seit so vielen Jahren auf der Bühne stehe, habe ich immer noch großes Lampenfieber." Ein wenig mit dazu beigetragen habe auch die knapp bemessene Auftrittszeit von vier Minuten. "Rein dramaturgisch war das eine echte Herausforderung für mich", berichtet der 50-Jährige. Nach seiner Darbietung ließ die Aufregung dann etwas nach und Kay Scheffel genoss die Auftritte der anderen Kandidaten.

Für das Finale am 31. August werden nun in zwei weiteren Qualifikations-Shows insgesamt vier weitere Teilnehmer ermittelt. Im Internet hat sich der Bauchredner aus Niedererbach schon einmal über die Konkurrenz informiert. Sein Plan: "Ich werde jeden einzelnen, der ins Finale gelangt, sehr ernst nehmen. Aber ich will und werde alle Register ziehen, um mein Ziel zu erreichen."

Bis zur Finalsendung stehen nun erst einmal eine Motorradtour und sein 51. Geburtstag an. Danach will sich der Künstler mental auf den Endspurt in Richtung "Verstehen Sie Spaß?" vorbereiten. Was Kay Scheffel am 31. August auf die Bühne bringen wird, hat er sich schon überlegt. Publikum und Jury dürfen sich auf Gesang und Bauchrednerei freuen. Selbstverständlich alles mit einer gehörigen Prise Humor gewürzt, das versteht sich bei Kay Scheffel von selbst.

Von unserer Reporterin Natalie Simon