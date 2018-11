Eine verschwundene Schubkarre sorgt in Hundsangen für Begeisterung unter den Fans von Udo Hoffmann. Das wichtige Werkzeug war in der Nacht zum Kirmessonntag vom Tankstellenhof verschwunden. Hoffmann fackelte nicht lange, sondern gab eine Suchanzeige per Video-Botschaft aus. Der Mann, der in seinem früheren Leben Postbote war, übernahm vor genau 20 Jahren die Tankstelle. Vor einigen Monaten fand er seine weitere Berufung – als Video-Blogger. Seitdem unterhält er die Region mit seinem Kurzgeschichten per Video-Film.

Nicht nur, dass die Filme von Udo Hoffmann mit trockenem Witz informieren, gibt er seine Nachrichten in feinstem Hundsänger Platt zum Besten. „Zwischendurch habe ich mal einige Filme auf Hochdeutsch ...

Lesezeit für diesen Artikel (397 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

