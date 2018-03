Die Debatte um den Bau und künftigen Betrieb der Moschee prägt seit vielen Monaten die öffentlichen Debatten in Hachenburg. Neue Brisanz bekommt die Sache jetzt durch gleich drei am morgigen Samstag fast zeitgleich stattfindende Veranstaltungen in der Löwenstadt, bei der Welten aufeinanderprallen: Unter dem Motto „Machtausbau von Ditib verhindern, Erdogan-Funktionäre raus aus dem Westerwald!“ veranstaltet die AfD-Landtagsfraktion von 12 Uhr an eine Kundgebung am Alten Markt.

Sprechen sollen Uwe Junge, Landes- und Fraktionsvorsitzender, Leyla Bilge, Organisatorin des Berliner Frauenmarschs und der rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck. Die Veranstalter rechnen nach Angaben der Polizei mit 200 bis 400 ...

