Seit mittlerweile 125 Jahren besteht die Freiwillige Feuerwehr Herschbach. Zahlreiche Ehrenamtler haben sich in dieser Zeit für den aktiven Dienst entschieden, um notleidenden Menschen mit Tat und Rat zur Seite zu stehen. Der 62-jährige Manfred Meckel ist einer von ihnen. Er hat die Vergangenheit der Freiwilligen Feuerwehr Herschbach als ehemaliger Vorsitzender und Kassierer mitgeprägt. Bereits seit 45 Jahren ist der in Herschbach geborene Meckel als Ehrenamtler aktiv. Auf die Frage, wie er im Jahr 1973 zur Feuerwehr kam, muss er kurz überlegen. „In der damaligen Zeit war es üblich, ehrenamtlich in einem Verein aktiv zu sein. Und bei mir war es halt die Feuerwehr“, sagt er dann.

Circa 40 Einsätze pro Jahr bewältigen die insgesamt rund 40 Ehrenamtler aus Herschbach. Wobei die Anfangszeit, wie Meckel zugibt, nicht mit der modernen Technik von heute zu vergleichen ist. „Wenn ...

Lesezeit für diesen Artikel (404 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.