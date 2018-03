Drogenhaus: Telefonmitschnitte als Beweis vorgelegt

Fünf Männer plünderten im April des Jahres eine illegale Drogenplantage in Wallmerod. Weil einer der Beteiligten abgehört worden war, flog der Diebeszug auf, und die Männer müssen sich vor dem Landgericht Koblenz wegen Diebstahl und Drogenhandels verantworten. Am siebten Prozesstag ließen die Richter Telefonmitschnitte vorspielen und übersetzen. Sie beweisen, wie genau sich über den Ablauf des Einbruchs verständigt haben.

Foto: dpa

Die telefonischen Gesprächspartner sind zwei der Angeklagten, die in Nordrhein-Westfalen wohnen. Davon ist einer der Cousin des Hauptangeklagten, der wiederum in der Verbandsgemeinde Montabaur gewohnt und mutmaßlich den Anstoß für die Straftat gegeben hat. Der jedoch schiebt eben diese Schuld auf einen der Betreiber der illegalen Drogenplantage in Wallmerod. Angeblich habe dieser seinen Kompagnon übervorteilen wollen, indem er die Ernte der Cannabispflanzen stehlen ließ.

Den Erlös habe er dann mit der beauftragten Diebesbande teilen wollen. Wer und in welcher Höhe beteiligt werden sollte, war bisher nicht eindeutig zu klären. Folglich ist auch die Beweisfindung, wem der fünf Männer welcher Anteil an der Straftat zuzuschreiben ist, schwierig und langwierig. Ein Grund vermutlich, aus dem das Landgericht das Verfahren wegen schweren Diebstahls einstellen will. Die Staatsanwältin stimmte diesem Antrag zu, sodass sich nunmehr die Beweisaufnahme auf ein Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz beschränkt.

Im Laufe des Verfahrens stellte sich heraus, dass der Betreiber der illegalen Drogenplantage und Mieter der Wohnung, in dem die Pflanzen professionell gezogen worden waren, flüchtig ist. Der Hauptangeklagte belastete zudem weitere Beteiligte schwer und nannte Namen. Nicht nur den des Kompagnons. So soll es auch in Wirges eine illegale Drogenplantage geben. Hinter all dem stecke ein Mann, der kurz Onkel Isa genannt wird. Auch er werde per Haftbefehl gesucht, weil er den Betrieb der Indoorplantagen finanziert haben soll. Im November soll einer der mutmaßlichen Plantagenbetreiber verhaftet worden sein, heißt es.

Die Angeklagten versuchen zwar, den Verdacht von sich abzulenken. Fest steht wohl aber, dass der Hauptangeklagte seinen Cousin mit ins Boot geholt hat, damit dieser eine Truppe für den Einbruch in die Indoorplantage und den Verkauf der Drogen zusammenstellt. Und so kam es, dass ein Transporter organisiert und auf dem Rastplatz in Mogendorf abgestellt worden war. In einem kleineren Fahrzeug kamen die Männer aus NRW in den Westerwald. Sie holten den Hauptangeklagten in Montabaur ab und fuhren gemeinsam nach Wallmerod.

Dort blieb, so die bisherigen Aussagen, einer der Männer draußen. Die anderen verschafften sich mit einem Brecheisen Zutritt zum Haus und schleppten circa 11,5 Kilo Marihuana heraus, das mit dem geliehenen Transporter weggebracht werden sollte. Doch die Täter kamen nur bis Siegburg. Dort wartete ein Großaufgebot an Polizei auf die Männer. Seit Ende September beschäftigt sich nun das Landgericht Koblenz mit dem Fall. Der Prozess wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Von unserer Redakteurin Susanne Willke