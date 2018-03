Betreuung in Hilgert: Zieht sich Kirche aus Kita zurück?

Gibt die evangelische Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert die Betriebsträgerschaft für den evangelischen Kindergarten in Hilgert auf? Eine entsprechende Entscheidung scheint kurz bevorzustehen.

Die winterliche Idylle trügt: Seit Monaten sollen die evangelische Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert und die Ortsgemeinde Hilgert geheim über eine Übertragung der Betriebsträgerschaft für den Kindergarten an die Kommune verhandelt haben. Nun ist das Entsetzen groß.

Foto: Sascha Ditscher

Nach Informationen unserer Zeitung will sich die Kirchengemeinde zum Jahresende aus der Trägerschaft zurückziehen. Der Hilgerter Ortsgemeinderat wird in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. Februar, darüber entscheiden, ob die Kommune, die schon jetzt für die Unterhaltung des Kita-Gebäudes zuständig ist und das Grundstück besitzt, zum 31. Dezember dieses Jahres auch die Betriebsträgerschaft übernimmt. Damit würde die Kommune die Dienstaufsicht übernehmen und sich um die Personalangelegenheiten kümmern sowie die Arbeitsverträge mit den Angestellten abschließen.

Bei einer Informationsveranstaltung am heutigen Donnerstag um 18 Uhr in der Pfeifenbäckerhalle in Hilgert wollen der Kirchenvorstand unter Vorsitz der Ransbach-Baumbacher Juristin Uta Tiemann sowie der Hilgerter Ortsbürgermeister Uwe Schmidt und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen, Thilo Becker, Eltern, Bürger und Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde über „mögliche zukünftige Entwicklungen des Kindergartens“ informieren. Zuvor sollen erste Personalgespräche mit Kita-Mitarbeitern geführt werden. Gegenüber unserer Zeitung baten Bürgermeister Becker und Kirchenvorstandsvorsitzende Tiemann um Verständnis, dass sie sich vor dem Infoabend nicht zum Thema äußern wollen. „Das Team des Kindergartens und die Elternschaft soll die Informationen von uns aus 'erster Hand' erhalten, in diesem Rahmen können dann auch Fragen beantwortet werden. Ich halte diese Vorgehensweise für seriös und richtig“, betonte Becker gegenüber unserer Zeitung.

Nach bislang nicht bestätigten Informationen unserer Zeitung ist der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) des Hilgerter Ortsgemeinderates mit dem Einladungsschreiben zu seiner Sitzung am 10. Januar erstmals darüber informiert worden, dass der Kirchenvorstand und die Gemeinde Hilgert seit Monaten über eine mögliche Übertragung der Betriebsträgerschaft an die Kommune verhandeln. In der Sitzung haben Ortschef Schmidt und VG-Chef Becker die HFA-Mitglieder über die geheim gehaltenen Sondierungsgespräche informiert. Bislang ist aber unklar, ob die Kirchengemeinde oder die Ortsgemeinde die mögliche Betriebsübernahme ins Rollen gebracht hat. Im Dunkeln bleiben bislang auch die Gründe für dieses Vorhaben. Seit der Gründung des Kindergartens im Jahr 1974 haben sich die Pfarrer Hans Otto Müller und Helmut Sacher in ihrer Funktion als Vorsitzende des Kirchenvorstands um die Dienstaufsicht des Kindergartens gekümmert. Dies soll dem Vernehmen nach stets reibungslos funktioniert haben.

Die Beschlussvorlage der Verwaltung sieht nun vor, dass das Vertragsverhältnis zwischen der Kirchengemeinde und der Ortsgemeinde einvernehmlich zum 31. Dezember des Jahres aufgehoben werden soll und die Ortsgemeinde auch die Betriebsträgerschaft für den Kindergarten übernimmt. Der HFA hat dem Gemeinderat empfohlen, diesem Grundsatzbeschluss zuzustimmen. Dem Vernehmen nach soll ebenfalls der katholischen Kirchengemeinde eine Trägerschaft angeboten worden sein. Da diese aber auf Kostenneutralität gepocht haben soll, scheiterte dieser Vorstoß. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe, muss die Ortsgemeinde die Trägerschaft übernehmen, da die Bereitstellung von Kita-Plätzen eine kommunale Pflichtaufgabe ist.

Kurz nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in Hilgert. Der mögliche Rückzug der evangelischen Kirchengemeinde löste Entsetzen und Fassungslosigkeit aus. „Sehr viele Eltern sind entsetzt“, schrieb eine besorgte Mutter unserer Zeitung. Bestürzung gibt es auch auf Seiten einiger Ratsmitglieder: „Wir fühlen uns verraten und verkauft. Es gab nie Probleme mit der Doppelzuständigkeit von Gemeinde und Kirche. Das ist ein Armutszeugnis für die evangelische Kirche und eine Bankrotterklärung unserer Pfarrerin Evelin Talmon“, erzürnte sich ein Kommunalpolitiker. Sogar von Kirchenaustritten und einem Antrag auf Umpfarrung soll die Rede sein. Dem Vernehmen nach ist ebenfalls die Unsicherheit bei den Beschäftigten der Kita groß. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Wird die Gemeinde Träger der Kita, müssen neue Arbeitsverträge ausgehandelt werden.

Dem Vernehmen nach wurde das Dekanat Westerwald erst spät über die Sondierungsgespräche unterrichtet. „Der Wechsel der Trägerschaft von der Kirchengemeinde zur Kommune ist sicher nicht der Weg, den ich mir für die evangelische Kindertagesstätte in Hilgert gewünscht habe“, bedauerte der kommissarische Dekan des Dekanats Selters, Wolfgang Weik, im Gespräch mit unserer Zeitung. Fakt ist: Eine kirchenrechtliche Handhabe gegen das Vorhaben hat die Kirchenleitung nicht, wenn der Kirchenvorstand die Abgabe der Trägerschaft beschlossen hat. Frühestens wenn sich der neue Dekanatssynodalvorstand nach seiner Wahl an diesem Samstag im Februar konstituiert hat, kann sich die neue Dekanatsleitung mit der Thematik beschäftigen und Alternativen für die Hilgerter Kita erarbeiten.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr